Bursa'da Yenişehir Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki Sigara Bıraktırma Polikliniği, bu kötü alışkanlıktan kurtulmak isteyen tiryakileri bekliyor.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Sigara Bıraktırma Polikliniği, sigara içmeyi bırakmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Yenişehir Sağlıklı Hayat Merkezi'nin bünyesindeki polikliniğe bugüne kadar başvuruda bulunan danışanların yaklaşık yüzde 60'lık bölümü sigaradan kurtuldu.

Bağımlılık yapıcı madde kullanımının azaltılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı'nın önemli projeler geliştirdiğini belirten Yenişehir Sağlık Müdürü Dr. Enver Ünal, sigara kullanımının azaltılmasına yönelik de çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı. Dr. Ünal, 'Yenişehir Sağlıklı Hayat Merkezi'mizdeki polikliniğimize son 3 ayda 60 başvuru yapıldı. Başvuruda bulunan danışanların yaklaşık yüzde 60'lık bölümü sigaradan kurtuldu. Danışan sayımızın artması ve sigara içmeyi bırakanların bir daha bu alışkanlığa geri dönmemeleri için hekimlerimiz titiz bir çalışma yürütüyor' dedi.

Daha çok kalp, tansiyon ya da KOAH gibi hastalıklara yakalananların başvuruda bulunduğunu dile getiren Dr. Ünal, 'Aynı zamanda ailesinde sigara içip bu kötü alışkanlığın etkisiyle sağlığını kaybedenlerden etkilenip de geliyorlar. Bunun yanı sıra bedensel, psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı ve konforlu bir hayat isteyenler de başvuruda bulunuyor. Poliklinikte sigara içenlerin öyküsü dinleniyor ve zararları anlatılıyor. Danışan kararlıysa 25 gün süren bir ilaç tedavisi uygulanıp psikososyal destek veriliyor. Sigara bıraktırma ilaçları ise danışana ücretsiz teslim ediliyor' diye konuştu.

Polikliniğe her yaş grubundan danışanların başvurduğunu söyleyen Sigara Bıraktırma Polikliniği Hekimi Dr. Alperen Çelik, yoğun stres altındakilerin sigara içmeyi bırakmakta zorlandığını vurguladı. Dr. Çelik, 'Sigarayı bırakanlar spor yapsın, bol bol su içsin, çay ve kahveyi azaltsın, sigara içilen ortamlardan uzaklaşsınlar' dedi.