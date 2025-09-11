Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın 40 yıllık birikiminden seçilen eserlerle hazırlanan sergi, orman yangınlarına dikkat çekerek doğanın yeniden doğuş gücünü karikatür sanatıyla anlatıyor. Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen sergi, 28 Eylül’e kadar Nâzım Hikmet Kültürevi’nde ziyaret edilebilecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, karikatür sanatının evrensel diliyle doğa bilincini güçlendiren önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması kapsamında hazırlanan “Küllerinden Doğan Umut” sergisi, Nâzım Hikmet Kültürevi Yer Altı Galerisi'nde kapılarını açtı.

Son yıllarda yaşanan orman yangınlarının yarattığı tahribata dikkat çeken sergi, 40 yıllık yarışma arşivinden özenle seçilmiş eserlerle doğanın değerini ve kendini yenileme gücünü vurguluyor. Dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların bakış açılarını yansıtan eserler, hem düşündürücü mesajlar veriyor hem de geleceğe dair umut aşılıyor.

Serginin açılışıyla birlikte Aydın Doğan Vakfı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL Vakfı) iş birliğinde “7 Ağaç” projesi kapsamında bin 166 fidanı toprakla buluşturuyor. Böylece sanatın yalnızca sergi salonlarında kalmayıp, doğaya somut katkılar sunması amaçlanıyor.

137 ülkeden 9 bin 300 sanatçının 90 binden fazla eseriyle katıldığı Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın zengin birikiminden oluşan sergi, 28 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.