Vakıf Katılım'ın hayata geçirdiği "Vakıf Eserleri Envanter Projesi" kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından AYNA "Anadolu Göğünün İpek Mahyası" temalı Konya Vakıf Eserleri Fotoğraf ve Deneyim Sergisi açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kültür dünyasına kazandırılan Depo No:4’te düzenlenen serginin açılışı; Konya Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

DEPO NO:4 ÇOK ÖNEMLİ SERGİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali için teşekkür ederek, Konya'da Mistik Müzik Festivali’ni Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Konya’da önemli bir etkinliğin daha açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “İnşallah Konya’mızda 30 Eylül'e kadar çok önemli organizasyonlar olacak. Bugün Depo No:4'te Vakıf Katılım’la birlikte bin yıllık vakıf kültürümüzü anlatan bir serginin açılışını protokolümüzle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Depo No:4 zaten restorasyondan sonra çok önemli sergilere ev sahipliği yapmıştı” diye konuştu.

“AMACIMIZ MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ KAPSAMINDA KONYA'NIN KÜLTÜRÜNÜ TÜM DÜNYA İLE PAYLAŞMAK”

200 yıl Selçuklu’ya başkentlik yapmış Konya’nın bir vakıf şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Şehrimizde çok önemli vakıf eserleri var. Çok güzel fotoğraflarla ve çok güzel bir kreasyonla Kültür Yolu kapsamında bu sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Mistik Müzik Festivali kapsamında 30 Eylül'e kadar sürecek programlarımıza Konyalı hemşehrilerimizi ve civar illerden vatandaşlarımızı Konya'ya davet ediyoruz. Depo No: 4'teki bu sergi gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacağız. Misafirlerimiz geldikleri zaman keyifli vakit geçirecekler ama asıl amacımız Mistik Müzik Festivali kapsamında Konya'nın kültürünü tüm dünya ile paylaşmak. Burada çok önemli bir farkındalık oluşmuş. Emeği geçen herkese ve Vakıf Katılıma teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

“SERGİDE KONYA'NIN VAKIF KÜLTÜRÜ AÇISINDAN NE KADAR ZENGİN OLDUĞUNU GÖRME FIRSATI BULUYORSUNUZ”

Konya Valisi İbrahim Akın ise, Selçuklu'dan Osmanlı'ya Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan vakıf eserlerinin kronolojik sıralamasını sergide görmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, “Bu sergide Konya'nın, esasında vakıf kültürü varlıkları açısından ne kadar zengin olduğunu da görme fırsatı buluyorsunuz. Selçuklu'dan günümüze kadar gelen vakıf eserlerinde; hanlar, hamamlar, camiler, kervansaraylar, çini işleri, taş oymacılığı gibi eserlerin hepsini bu sergide görmeniz mümkün. Aslında bizim tarihimiz, kültürümüz son derece derin. Bütün vatandaşlarımızı geçmişten günümüze vakıf eserlerinin nereden nereye geldiğini görmeleri açısından bu sergiye davet ediyoruz. Serginin hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sergide, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan külliye, cami, medrese, han, hamam, türbe, çeşme gibi vakıf eserleri ile bu eserleri süsleyen çini, ahşap oyma, kalem işi ve taş işçiliği gibi tarihi ve sanatsal değeri yüksek eserler yer alıyor.

AYNA “Anadolu Göğünün İpek Mahyası” sergisini, sanatseverler 30 Haziran 2026 tarihine kadar Depo No:4’te ziyaret edebilecek.