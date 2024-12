Konya Valisi İbrahim Akın, Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ı ziyaret ederek çalışmalarını yakından inceledi. Downsendromlu bireylerin eğitim ve rehabilitasyonları ile sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla faaliyet gösteren merkez, Vali Akın’dan her yönüyle tam not aldı.KONYA (İGFA) - Konya Valisi İbrahim Akın, Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ı ziyaret ederek çalışmalarını yakından inceledi. Down sendromlu bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal hayata katılımlarınakatkı sunmak ve ailelerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren DOSD Meram, Vali Akın’dan tam not aldı.

VALİ AKIN, ÖZE ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE TEK TEK SOHBET ETTİ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve derneğin yönetim kurulu üyeleri de ziyaretinde Vali İbrahim Akın’a eşlik etti. Başkan Kavuş ve Dernek Başkanı Munlafalıoğlu, merkez ve merkezin faaliyetleri hakkında Vali Akın’a bilgi verdi. Merkezdeki eğitim alanları ile spor, oyun ve mutfak etkinlik salonlarını tek tek gezen Vali Akın, eğitim gören çocuklar ve aileleriyle de sohbet etti. Vali Akın ve Başkan Kavuş’un DOSD önlüğünü giyerek katıldıkları mutfak etkinliği renkli görüntülere ve neşeli sohbetlere sahne oldu.

VALİ AKIN; “DOSD MERAM, SON DERECE BAŞARILI BİR PROJE”

Ziyareti sonrasında açıklama yapan Konya Valisi İbrahim Akın, böylesine anlamlı bir projeye öncülük eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u, ekibini ve merkez çalışanlarını tebrik etti. Merkezi hem fiziki açıdan hem de verdiği hizmetler açısından son derece başarılı bulduğunu söyleyen Vali Akın, downsondromlu çocuklara merkezde çok güzel eğitimler, hizmetler verildiğinin altını çizdi. Özel çocukların, DOSD Meram’da, normal hayata katılımları, davranışları öğrenmeleri ve yaşamlarını başka kimsenin desteği olmadan sürdürebilmelerinin yolunun açıldığını belirten Vali Akın, “Bu hizmetler son derece kıymetli hizmetler. Bu güzel hizmeti sunan Meram Belediyemize, derneğimize ve burada görev yapan hocalarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaptıkları hizmetlerin çok kıymetli olduğunu bilmelerini istiyorum.” diye konuştu.

VALİ AKIN; “ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA AİLELERİ DE HİZMETLERDEN NASİBİNİ ALIYOR”

DOSD Meram’da özel çocukların yanı sıra aileleri için de çok kıymetli eğitimler, seminerler ve etkinlikler gerçekleştirildiğini hatırlatan Vali Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Burada verilen hizmetler içinde aynı zamanda özel çocuklarımızın ailelerine de eğitimler, seminerler veriliyor, etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu şekilde özel gereksinimli çocuklarının gelişimine katkı sunmalarının önü açılıyor. Çocuklarımız burada eğitim alırken aynı zamanda anne babalar da çocuklarını güvenli bir yere bırakmış olmanın huzurunu yaşıyorlar. Kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Bu açıdan da DOSD Meram çok kıymetli.”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, Vali Akın’ın bu özel ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirirek, “Downsendromlu bireylerimizin kendilerini geliştirebileceği ve hayata daha aktif katılabilecekleri bir ortam sunmak amacıyla yola çıktık. Bunda da önemli ölçüde başarılı olduğumuzu çocuklarımızın ve ailelerinin yüzündeki mutluluktan anlıyoruz. En büyük ödülümüz de bu oldu. Sayın valimizden de övgü dolu sözler duymak bizleri onurlandırdı. Ziyaretleri ve desteği için kendisine şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.