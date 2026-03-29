Türk Gastroenteroloji Derneği, Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği toplantıda erken teşhisin hayati önemine dikkat çekti. Uzmanlar, özellikle genç yaş grubunda artan vakalar konusunda uyardı.

İSTANBUL (İGFA) - Mart ayı dolayısıyla 'Kolon (Kolorektal) Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda kolon kanserine ilişkin güncel veriler, risk faktörleri ve korunma yolları ele alındı.

TGD Başkanı Ayhan Hilmi Çekin, kolorektal kanserin hem dünyada hem Türkiye'de en sık görülen ve ölüm oranı yüksek kanserler arasında yer aldığını belirtti. Türkiye'de hastaların büyük bölümüne ileri evrede tanı konulduğunu vurgulayan Çekin, erken evrede 5 yıllık sağ kalım oranının yüzde 90'lara ulaştığını, ileri evrede ise bu oranın yüzde 12'ye kadar düştüğünü ifade etti.

GENÇLERDE VAKALAR HIZLA ARTIYOR

TGD Kolorektal Kanser ve Polip Çalışma Grubu Başkanı Levent Erdem, özellikle 20-39 yaş grubunda ciddi artış yaşandığını söyledi. Bu artışın nedenleri arasında obezite, hareketsizlik, sigara, alkol tüketimi ve Batı tipi beslenme alışkanlıklarının öne çıktığını belirten Erdem, tarama yaşının 45'e çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdem ayrıca, geliştirdikleri risk skorlamasına göre belirli kriterleri taşıyan bireylerde daha erken yaşta kolonoskopi yapılmasının bilimsel olarak anlamlı sonuçlar verdiğini ifade etti.

TGD üyesi Nurdan Tözün ise tarama programlarının önemine dikkat çekerek, toplumda farkındalığın halen yeterli düzeyde olmadığını söyledi. Tözün, asemptomatik bireylerin dahi risk durumuna bakılmaksızın taramaya yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

TGD'nin Türkiye genelinde 3 bin 820 kişiyle yaptığı çalışmaya ilişkin verileri paylaşan Erdem Akbal, kolonoskopi yapılan bireylerde polip görülme oranının yüzde 27, kolon kanseri oranının ise yüzde 1,3 olduğunu açıkladı. Akbal, özellikle 50 yaş altı bireylerde yapılan taramalarda her 3 kişiden 1'inde polip ya da kanser, her 5 kişiden 1'inde ise kanser öncüsü lezyon tespit edildiğini belirterek, düzenli taramanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Uzmanlar, kolon kanserinin erken teşhisle büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, özellikle risk grubundaki bireylerin zaman kaybetmeden tarama programlarına katılması gerektiği uyarısında bulundu.