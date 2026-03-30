Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde prömiyerini gerçekleştiren 'Karar' ile sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Alman yazar Ferdinand Von Schirach'ın kaleminden çıkan ve derin bir ahlaki sorgulamayı sahneye taşıyan oyun, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen prömiyerinde büyük ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'den çok sayıda tiyatrosever, bu anlamlı günde 'Karar' oyununu izlemek için SDKM'ye akın etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de oyunu yakından takip etti.

İlk anından itibaren seyircinin dikkatini üzerine çeken yapım, etkileyici atmosferiyle izleyiciyi adeta sahnenin bir parçası haline getirdi. Oyunun sonunun interaktif olarak vatandaşlar tarafından belirlenmesi de özellikle beğenildi. Güçlü oyunculukları ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken oyun, finalinde dakikalarca ayakta alkışlandı. İzleyiciler, hem duygusal hem de düşünsel anlamda etkileyen bu performansa tam not verdi.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE ANLAMLI TAKDİM

Anlamlı gecede izleyicilerin ilgisi ve beğenisi salona yansıdı. Oyunun ardından sahnede gerçekleşen törende Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, yönetmen Şakir Gürzumar'a plaket takdim ederek, tüm ekibin ve çalışanların Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.

VİCDAN VE HUKUK ARASINDA ÇARPICI BİR HİKÂYE

'Karar', olağanüstü bir tehdit karşısında alınan kritik bir kararın sonuçlarını ele alırken; insan onuru, anayasal değerler ve devletin sorumlulukları gibi kavramları tartışmaya açıyor. Sahnedeki mahkeme atmosferiyle seyirciyi bir jüri üyesine dönüştüren oyun, 'çoğunluğun iyiliği için nelerden vazgeçilebilir?' sorusunu güçlü bir şekilde gündeme taşıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken oyunda Aydın Sigalı, Basri Kaan Özcan, Çiğdem Sarıhan Benli, Feyzanur Ayan, Melis Erdal, Nursel Çeliktürk, Seçil Mutlu Oğuz, Tunç Efe, Utku Oğuz ve Zafer Kırdudu yer alıyor.

Eser, usta tiyatro insanı Yücel Erten tarafından oyunlaştırılırken, yönetmen koltuğunda Şakir Gürzumar oturuyor. Dekor ve kostüm tasarımında Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımında Akın Yılmaz, müziklerde Nadir Kaya imzası bulunuyor. Dramaturg Selen Korad Birkiye'nin katkılarıyla derinleşen metin, görsel tasarımda Aktürk Aksoy dokunuşuyla bütünlük kazanıyor.