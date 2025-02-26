KOCAELİ (İGFA) - Tüm vatandaşların davetli olduğu anma programı 27 Şubat Perşembe günü (yarın) saat 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek anma konserinde KO-MEK’in müzik branşı eğitmenleri sahne alacak. Usta sanatçının birbirinden güzel 17 ölümsüz eserinin seslendirileceği anmada müzik eğitmeni Refik Uğur Tan solist olarak eserleri seslendirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, milyonların gönlüne taht kuran usta sanatçı Barış Manço için ölümünün 26. yılında anma konseri düzenliyor.

Kocaeli'de Barış Manço şarkıları ile anılacak