Kocaeli Büyükşehir’in EnFest etkinliklerinde sahne alan doğaçlama tiyatronun sevilen ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, alanı dolduran binlerce kişiye muhteşem bir akşam yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Mahşer-i Cümbüş doğaçlama tiyatro ekibi, Milli İrade Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaşa kahkaha dolu bir gece yaşattı.

GENÇLER MUHTEŞEM ANLAR YAŞIYOR

Kocaeli’nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en dolu festivali EnFest etkinlikleriyle devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen festival; spor, kültür, sanat ve teknoloji alanındaki etkinliklerle gençlere bayram havasında bir 19 Mayıs yaşatıyor. Etkinlik alanında kurulan sahne ve stantlarda çeşitli sahne gösterileri, atölye çalışmaları ve etkileşimli aktivitelere aktif bir şekilde katılan gençler gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarıyor.

MAHŞER-İ CÜMBÜŞ EKİBİNE TAM NOT

Milli İrade Meydanı’nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençliği buluşturan EnFest, doğaçlama tiyatronun sevilen ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş’ü ağırladı. Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş ekibi, sanatın şehri Kocaeli’nde izleyiciden tam not aldı. Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilek Çelebi, Ayça Işıldar Ak, Özlem Türay ve Yiğit Arı gibi usta sanatçılardan oluşan Mahşer-i Cümbüş ekibi EnFest’te kahkahaları zirveye çıkarırken doğaçlamanın enerjisi geceye renk kattı.

İZLEYİCİLER DE OYUNA DAHİL EDİLDİ

Yaklaşık 1 saat süren doğaçlama tiyatro gösterisinde zaman zaman seyircilerin arasından da vatandaşları oyuna dahil eden Mahşer-i Cümbüş ekibi, izleyicileri bu kahkaha tufanına aktif bir şekilde kattı. Enerji dolu sahne performanslarıyla mizahın ve güldürü sanatının derinliklerine inen izleyiciler, kahkahaya doyarak kendilerini oyunun içinde hissetti. Programın sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, sahneye çıkarak oyun ekibini tebrik etti.