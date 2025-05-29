Kocaeli Büyükşehir TSM Korosu, Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetiminde 30 Mayıs Cuma akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde konser verecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sevilen koroları ardı ardına konserlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Pazar akşamı düzenlenen ve büyük beğeni gören Türk Halk Müziği Konserinin ardından yarın akşam da Türk Sanat Müziği Korosu sevenleriyle buluşacak.

KOROYU NEŞE SARISÖZEN ADALI YÖNETECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin gözde koroları arasında yer alan Türk Sanat Müziği Korosu, “Beraber ve Solo Şarkılarla Bahar Konseri” 30 Mayıs Cuma akşamı (yarın) Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki koro, konserde Türk Sanat Müziği’nin en güzel eserlerini seslendirecek. Solo performanslara da yer verilecek olan konser ücretsiz ve tüm vatandaşların katılımına açık olacak.