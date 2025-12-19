Bursa'da 'Süt Kardeşler' oyunu seyirciyle buluştu. İsmail Galip Arcan'ın yazdığı eser, mizah yüklü senaryosu ve A. Sinan Pekinton'un dinamik rejisiyle dikkat çekti. Yanlış anlamalar ve kimlik oyunları üzerine kurulu oyun, klasik komediyi günümüze taşıyor.

BURSA (İGFA) - Usta yazar İsmail Galip Arcan'ın kaleme aldığı oyun, Pakize'nin yeni taşındığı evinde süt kardeşi Yaşar'ı ağırlamaya hazırlanmasıyla başlıyor. Ancak okuma yazması olmayan ve saf yapısıyla bilinen Yaşar, en yakın arkadaşı Şemsi'nin oyununa gelince olaylar bambaşka bir hâl alıyor.

Pakize'yi görebilmek isteyen Şemsi, Yaşar'ın izin kâğıdını ele geçirerek onun yerine geçiyor ve genç kadının evine gidiyor. Bu kimlik değişimi, oyunun temel çatışmasını oluştururken, Pakize'nin dayısının beklenmedik ziyaretiyle birlikte yanlış anlamalar ve tesadüfler içinden çıkılması zor bir karmaşaya dönüşüyor.

Rejisör A. Sinan Pekinton, Arcan'ın mizah yüklü metnini tempolu ve dinamik bir sahneleme ile buluştururken, seyirciyi baştan sona kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyunun dekor tasarımı Cenk Oral imzası taşırken, karakterlerin düştüğü karışıklık sahneye etkili bir biçimde yansıtılıyor. Işık tasarımında Mahir Köksal, oyunun ritmini destekleyen canlı bir atmosfer yaratıyor. Kostüm tasarımında Berna Yavuz, karakterlerin kişiliklerini renkli ve zekice detaylarla ortaya koyuyor. Müziğiyle oyuna enerji katan İlke Ulaş Kıvanç ise sahnenin temposunu güçlendiren neşeli bir müzik dünyası sunuyor.

Yanlış anlamalar, kimlik oyunları ve sürpriz gelişmelerle örülü yapısıyla Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı 'Süt Kardeşler' adlı oyun, klasik komedi geleneğini günümüz seyircisiyle buluşturdu.