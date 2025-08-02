Temmuz Ayı Meclis Toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren KAYSO Başkanı Büyüksimitci, üyelerden gelen sorun, talep ve önerileri her fırsatta dile getirdiklerini belirterek “ Üyelerimizin bize ilettiği her konu, bizim için kıymetlidir. Bu talepleri dikkatle dinliyor, çözüme ulaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve İl Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, piyasalarda yaşanan belirsizliklerin ve sıkıntıların etkilerinin devam ettiğini belirterek, “İçerisinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun, üretim ve gündelik hayatımıza yaptığı tahribatın yanında, kredi maliyetlerinin yüksekliği ve krediye ulaşmaktaki zorluklar, maalesef yatırım ortamının iyileşmesi bir yana, mevcut faaliyetlerimizin devamını daha riskli hala getirmiştir. Özellikle son dönemlerde artan konkordatolar, ödenmeyen çek ve senetlerdeki artışlar, kapasite kullanımındaki düşüşler bu tezimizi doğrulamaktadır. Bilindiği üzere faaliyetlerini belirli oranların üzerinde dış kaynaklarla çeviren firmalarımızda ise finansal riskler ve kırılganlıklar daha da belirgin hâle gelmiş, tehlike boyutu büyümüş, firmalarımızın faaliyetlerinin devamı için verilen çabalar yorucu hale gelmiştir.” dedi.

Bu süreçte bazı sektörlerin olumsuzluklardan daha fazla etkilendiğinin altını çizen Özkaya, “Özellikle emek yoğun iş kolları ki başta şehrimizi ilgilendiren mobilya, çelik kapı, taş-toprak, maden, cam ve seramik sektörleri nispi olarak daha sıkıntılı durumdadır. Alınacak önlemlerin başında, mevcut firmalarımızın öncelikle faaliyetlerine devam edebilmesinin sağlanması gelmektedir. Halihazırda sıkıntı yaşayan firmaların banka borçları kapsamlı ve ödenebilir bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Bu tür önlemlerin iflasları ve konkordatoları önleyici bir etkisi olacağı muhakkaktır” diye konuştu.

Son olarak ticari kredi kartlarındaki taksit sayısının artırılması ve limitlerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Özkaya, “Bu konusundaki ısrarımız devam etmektedir. İnşallah bu konu başlıklarında yakın zamanda olumlu gelişmeler olur diye umut ediyoruz. Bir başka umudumuz ise, yıl sonuna kadar faizlerin yüzde 30'ların altına inmesidir.” şeklinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini de gönülden desteklediklerini belirten Özkaya, sanayiciler olarak devletimizin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Yangın Felaketlerine Duyarlılık Çağrısı

Daha sonra kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçilerine Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı. Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan yangın felaketlerinin sadece doğal yaşamı değil, aynı zamanda üretim altyapısını da tehdit ettiğine dikkat çeken Büyüksimitci, “İklim koşulları gereği yangınların hızla yayılabildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle gerekli hassasiyeti göstermemiz ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınmamız gerekiyor. Yangınlar karşısında canla başla mücadele eden tüm ekiplere, vatandaşlarımıza ve gönüllülere teşekkür ediyor, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir Mobilya üretim tesisinde yaşanan yangın nedeniyle firmaya geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyüksimitci, bu tür olayların Endüstri bölgelerindeki yangın uygulama yönetmeliğinin güncellenmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

“Terörsüz Türkiye Güçlü Ekonomi Demektir”

Konuşmasında terörle mücadelede gelinen noktayı da değerlendiren Başkan Büyüksimitci, “Ülkemiz 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör belasından kurtulma yolunda ciddi bir ivme kazanmıştır. Terörün tamamen sona erdiği, huzurun ve güvenin kalıcı hâle geldiği bir Türkiye, yalnızca toplumsal barışımız açısından değil, ekonomik kalkınmamız bakımından da hayati önemdedir. Bu topraklarda birlik, kardeşlik ve huzur egemen kılındıkça, hem sanayimiz hem ülkemiz büyümeye devam edecektir. Güven ortamının güçlenmesiyle birlikte yatırımların, üretimin ve ihracatın daha da artacağına inanıyoruz. Terörsüz, felaketsiz, huzurlu bir Türkiye için hep birlikte el ele vererek çalışmayı sürdüreceğiz. Birlik, beraberlik ve huzur içinde büyüyen bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.” dedi.

“Kayseri Otoyol Projesi Hayırlı Olsun”

Sanayi ve ticaret hayatı açısından büyük önem taşıyan Kayseri Otoban Projesi'nin ihalesinin yapılmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Büyüksimitci, projenin şehrimizin üretim, ticaret ve yatırımına ciddi katkılar sağlayacağını belirterek, bu projede emeği geçen başta AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş olmak üzere, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, Milletvekillerine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a, ilçe belediye başkanlarına ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

“Politika Faizindeki Düşüşün Piyasaya Yansımasını Bekliyoruz”

Merkez Bankası’nın politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekmesini olumlu karşıladıklarını belirten Büyüksimitci, “Alınan bu karar, özellikle üretim, yatırım ve ihracat faaliyetlerimiz açısından memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Bu kararın reel sektör üzerindeki olumlu etkilerinin tam anlamıyla hissedilebilmesi için, ticari kredi faiz oranlarının da benzer şekilde aşağı çekilmesini son derece önemli buluyoruz. Devlet bankalarımızın ve özel bankalarımızın politika faizindeki bu indirimi ticari kredi faizlerine de yansıtmasını bekliyoruz. Kredi kanallarının daha fazla açılması, hem iç piyasadaki canlılığın korunmasına hem de üretim ve istihdamın sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacaktır. Unutmayalım ki, güçlü bir reel sektör, güçlü bir ekonomi demektir. Bu nedenle tüm kararların, üretim ve yatırım odaklı bir yaklaşımla ele alınması büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.

“Üyelerimizden Gelen Talepleri Merkez Bankası Başkanımıza İlettik”

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın Kayseri Sanayi Odası’nı ziyaretleri kapsamında çok verimli bir istişare toplantısı yaptıklarını açıklayan Büyüksimitci şunları söyledi: “Sayın Başkanın ziyaretlerinden memnuniyet duyduk. Üyelerimizden gelen talepleri ve çözüm önerilerini kendilerine ilettik. Özellikle TCMB reeskont kredileri döviz almama ve döviz satış taahhüt incelemeleri, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi, reel sektörün mevcut ekonomik şartlardan negatif etkilenmesi, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde DAB/İBKB zorunluluğu, ticari kredi kartları ve Eximbank kredilerindeki teminat yükünün fazla olması gibi konularda taleplerimizi ilettik. Ayrıca kapsamlı bir dosya hazırlayarak kendilerine arz ettik. Reel sektörle kurduğu yapıcı diyalog için Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum”

“TOBB Nefes Kredisinin Tekrardan Hayata Geçmesini Bekliyoruz”

TOBB öncülüğünde başlatılan TOBB Nefes Kredisinin 25 milyar TL’lik limitinin tükendiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, Nefes Kredisinin reel sektör açısından çok faydalı olduğunu belirterek, “Özellikle mikro ve küçük ölçekli firmalarımızın krediye çok ihtiyacı var. Nefes Kredisinin ikinci diliminin, kredi tutarının artırılarak daha uygun faiz oranları ile sanayicilerimizin kullanımına sunulması yönünde taleplerimizi ilettik. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrardan hayata geçmesini bekliyoruz. Ben burada özellikle TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, Kredi Garanti Fonu yetkililerine ve projeye katkı sağlayan tüm banka temsilcilerine şükranlarımı sunuyor, bu tür desteklerin devamının reel sektörümüz açısından büyük önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum.” dedi.

“Can-ı Gönülden Tebrik Ediyorum”

Son olarak İSO İkinci 500 listesinde yer alan Kayserili firmaları tebrik eden Başkan Büyüksimitci, “Listede bu yıl 10 firmamız yer aldı. Geçen yıl 15 firmamız vardı. İSO ilk 1000’de Kayseri olarak toplam firma sayımız 23 oldu. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, Türkiye’nin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sunan ve sıralamaya girerek göğsümüzü kabartan tüm firmalarımızı, can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuşmasını tamamladı.