Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne alınan “Yeni Artroskopi Cihazı” ile daha konforlu ameliyatlar gerçekleştirilecek.KAYSERİ (İGFA) - ERÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Uzun bölüme kazandırılan ‘Yeni Artroskopi Kulesi’ ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni artroskopi kulesi, yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemi, gelişmiş ışık kaynakları ve ergonomik yapısıyla bizlere ve cerrahi ekibimize büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu donanım, operasyon sırasında detayların çok daha net görülmesine olanak tanırken, işlem süresini kısaltmakta ve hasta güvenliğini artırmaktadır.” diye konuştu.

Doç. Dr. Erdal Uzun, “Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizde; Omuz, diz ve ayak bileği eklemleri başta olmak üzere, ülkemizde sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilebilen kalça artroskopisi dâhil, çok sayıda artroskopik cerrahi başarıyla uygulanmaktadır. Yoğun hasta yüküne rağmen, minimal invaziv cerrahinin sunduğu avantajları yeni cihazımız sayesinde artık daha ileri düzeyde sunabileceğiz.” dedi.

Bu cihazın, eğitim ve asistan yetiştirme sürecinde de son derece faydalı olacağını ifade eden Doç. Dr. Erdal Uzun, “Genç meslektaşlarımızın modern cihazlarla donatılmış bir ortamda eğitim alması, hem bireysel gelişimleri hem de kurumumuzun akademik başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Erdal Uzun, “Kliniğimize kazandırılan yeni artroskopi kulesi sayesinde, hastalarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi artmış, cerrahi süreçlerimiz ise çok daha verimli hâle gelmiştir. Bu önemli yatırımı kliniğimize kazandıran başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun ve Sayın Başhekimimiz Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar olmak üzere, emeği geçen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yeni artroskopi kulesinin kliniğimize ve tüm hastalarımıza hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.