Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri projesinde ön satış başvuru süreci yoğun ilgi görüyor. 29 Nisan Çarşamba günü başlayan ön satışta ilk 24 saatte 1.585 başvuruya ulaşıldı.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Kent Konut A.Ş. güvencesiyle hayata geçirilen Kartepe Kent Konut Evleri projesinin ön satış başvuru süreci yoğun ilgi ile başladı. 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında başvuruları alınacak olan proje hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme süreci yürütülüyor. Sosyal medya ve e-posta kanalları üzerinden yaklaşık 1000 kişiye geri dönüş sağlanarak proje detayları paylaşıldı ve merak edilen tüm sorulara tek tek cevap verildi.

VATANDAŞLAR PROJEYE GÜVEN DUYUYOR

Modern mimarisi, ulaşım avantajları ve sosyal donatı alanlarıyla öne çıkan Kartepe Kent Konut Evleri, bölgedeki konut ihtiyacına önemli bir çözüm sunmayı hedeflerken; projenin tanıtım sürecinden itibaren yoğun talep görmesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların projeye duyduğu güveni ortaya koydu.

Kent Konut A.Ş. tarafından yapılan açıklamada 24 saatte 1.585 başvuruya ulaşıldığı kaydedilirken, projeye gösterilen yoğun ilgi paylaşıldı. Kocaelililer tarafından yoğun talep gören konut projesi, Kent Konut'un ihtiyaç analizine göre proje ürettiğini açıkça gösterdi. Şeffaf ve adil bir değerlendirme ile yürütülen başvuru sürecinin gelecek günlerde de hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

YIL İÇİNDE TESLİM PLANLANIYOR

Kartepe Kent Konut Evleri, kullanıcı dostu 2+1 dairelerden oluşan projede, 94,32 metrekarelik yaşam alanlarıyla modern konut beklentilerine uygun, fonksiyonel ve ferah iç mekânlar sunuyor. Toplam 12 blok ve 144 daireden oluşan projede otopark, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, geniş yeşil alanlar, güneş enerjisi sistemi ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi sosyal donatılar da yer alıyor. Kartepe Evleri'nin 2026 yılı içinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.