İzmir Aliağa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Aliağa Sanat Günleri'nde sahnelenen 'Karanlıkta Kumpas', ilk gösterimini Aliağa'da gerçekleştirdi. Şafak Sezer'in 20 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüğü oyun, interaktif yapısıyla seyirciyi de hikayenin bir parçası haline getirirken Aliağalı tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

İZMİR (İGFA) - Ali Erkan Ersezer'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği 'Karanlıkta Kumpas' oyununda Şafak Sezer'in yanı sıra Şebnem Özinal, Zeynep Kankonde, Özgür Özgülgün, Burak Alkış, Deniz Oral, Ömür Arpacı ve Bensu Begoviç rol aldı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyun, interaktif yapısıyla izleyicilere klasik tiyatro deneyiminin ötesinde, oyunun akışına doğrudan dahil oldukları farklı bir deneyim sundu.

SEYİRCİ DE HİKAYENİN İÇİNE DAHİL OLDU

Şiddetli bir kar fırtınası sırasında izole bir çiftlik evinde yaşanan cinayetle başlayan hikâyede, seyirciler de soruşturmanın bir parçası oldu. Şüphelileri sorgulayan ve ipuçlarını değerlendiren izleyiciler, olayın çözümüne katkı sunarken oyunun finaline de kendi kararlarıyla yön verdi.

BAŞKAN SERKAN ACAR'DAN OYUNCULARA TEŞEKKÜR

Gösterinin ardından İzmir Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sahneye çıkarak oyunculara teşekkür çiçeği takdim etti. Başkan Serkan Acar, 'Bugün hep birlikte özel bir gece geçirdik. Çok kıymetli sanatçımız Şafak Sezer, 20 yıl sonra tiyatro sahnesine döndü. Bu geri dönüş oyununun prömiyerini de Aliağa'mızda bizlerle paylaştı. Biz tiyatro günlerimize noktayı koyduk ama bu oyun yeni yola çıktı. Çok kıymetli sanatçılarımıza ve ASEV ekibimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de her oyunda salonu dolduran siz değerli sanatseverlere' dedi.

ALİAĞA SANAT GÜNLERİ'NDE 30 AĞUSTOS'A YAKIŞAN BÜYÜK FİNAL

Aliağa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Aliağa Sanat Günleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek büyük final programıyla sona erecek. Zafer Bayramı coşkusunun kortej yürüyüşü ve konserle yaşanacağı gecede Özcan Deniz, saat 21.00'de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı'nda Aliağalılarla buluşacak.