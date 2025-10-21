7 ülkeden 7 binden fazla kadının katıldığı araştırma kadınların meme sağlığına dair çarpıcı verileri ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre; kadınların yalnızca yüzde 45'i meme kanserinin belirtilerini tanırken sadece yüzde 28'i yılda bir kez meme kontrolü için bir sağlık uzmanına başvuruyor.

İSTANBUL (İGFA) - Avon, kişisel bakım rutininin bir parçası olarak kadınları kendi kendine meme muayenesi yapmaya teşvik ederek, düzenli kontrollerin önemini vurguluyor. Bugüne kadar dünya genelinde meme kanseriyle mücadeleye 951 milyon doların üzerinde bağışta bulunarak, 180 milyon kişinin bu konuda eğitilmesine yardımcı oldu ve 20 milyon taramayı destekledi.*

Avon, evden çıkmadan önce yalnızca bir dakikanı ayırarak kendi kendine meme muayenesi yapmanın, erken teşhis için büyük fark yaratabileceğinin altını çizerek, The Boob Census Araştırması ile kadınların meme sağlığı konusundaki alışkanlıklarını ve farkındalık düzeylerini ortaya koydu.

SON BİR AYDA KENDİ KENDİNE MEME KONTROLÜ YAPAN KADINLARIN ORANI YÜZDE 36'YA YÜKSELDİ

The Boob Census Araştırması, kadın sağlığı alanındaki çalışmaların önemini bir kez daha ortaya çıktı.

Araştırmaya göre kadınların yalnızca yüzde 45'i meme kanserinin belirtilerini fark etme konusunda kendini güvende hissediyor ve sadece yüzde 28'i yılda bir kez meme kontrolü için bir doktora başvururken, son bir ay içinde memelerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol eden kadınların oranı 2023'te yüzde 25 iken 2024'te bu rakam yüzde 36'ya çıktığı, yaş gruplarına bakıldığında da 35-44 yaş arası kadınlar, yüzde 31'lik oranla en sık kontrole giden grup olarak dikkat çektiği ifade edildi.

Araştırmaya göre, uzmanlar tarafından yapılan yıllık meme kontrollerinin oranları ülkeler arasında da farklılık gösterdi.

2024 yılında İtalya'da kadınların yüzde 30'u, Romanya'da ise yüzde 24'ü düzenli olarak yıllık meme kontrolü yaptırdığı, genel olarak kadınların yüzde 26'sı yılda bir kez meme muayenesi yaptırdığı belirtilirken, buna karşın, araştırma olumlu gelişmeleri de beraberinde getirdi.