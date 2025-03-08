8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sadece eşitlik mücadelesinin değil, kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratmanın da önemli bir günü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, kadınların en sık ihmal ettiği sağlık kontrollerini, yanlış uygulamaları ve her yaşta dikkat edilmesi gereken taramaları anlatarak erken teşhisin önemine dikkat çekti: “Rahim ağzı kanseri önlenebilen tek kanser türüdür, ancak düzenli kontroller yapılmadığında tedavi şansı azalır. Kadınlar, sağlıklarını ertelememeli ve bilinçli sağlık kararları almalıdır.”İSTANBUL (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin yanı sıra kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratmak için de önemli bir fırsat. Ancak birçok kadın, yoğun yaşam temposu nedeniyle düzenli sağlık kontrollerini ihmal ediyor ve bu durum ciddi hastalıkların erken teşhis edilmesini engelliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, kadınların en sık ihmal ettiği sağlık kontrolleri ve yaygın yanlış uygulamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KADINLARIN EN SIK İHMAL ETTİĞİ HASTALIKLAR

Kadınların sağlık kontrollerini aksatması, özellikle sessiz ilerleyen hastalıkların geç teşhis edilmesine neden oluyor. Rahim ağzı kanseri, meme kanseri, HPV enfeksiyonu ve osteoporoz, kadınların düzenli takip yaptırmadığı en önemli hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle rahim ağzı kanseri, dünyada en yaygın görülen jinekolojik kanser türlerinden biri olup, erken teşhisle %95 oranında önlenebilir.

Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, bu hastalıkların erken teşhisi için kadınların düzenli kontrollerini aksatmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Rahim ağzı kanseri, önlenebilen tek kanser türüdür. HPV aşısı ile bu hastalığa karşı yüksek koruma sağlanabilir. Ancak birçok kadın smear ve HPV testlerini yaptırmayı ihmal ediyor. Oysa ki bu testlerle hastalık erken evrede tespit edilerek tedavi edilebilir. Aynı şekilde meme kanseri için de kadınların 40 yaş öncesi aylık elle muayene yapması, 40 yaş sonrası ise yıllık mamografi çektirmesi hayati önem taşır.”

KADINLARIN EN SIK İHMAL ETTİĞİ SAĞLIK KONTROLLERİ

Rahim ağzı kanseri taraması (Smear ve HPV testi), meme kanseri taraması (Mamografi ve düzenli elle muayene), Jinekolojik muayene ve ultrasonografi kontrolleri (6 ayda bir) ve kemik yoğunluğu ölçümü (Osteoporoz riski için)