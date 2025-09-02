Sağlıklı yaşam için önemli bir adım atan İzmit Belediyesi, diyetisyen kadrosunu güçlendirerek vatandaşlara ücretsiz beslenme danışmanlığı sunuyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaşların sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıkları kazanması için diyetisyen kadrosunu genişletti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkezlere iki yeni diyetisyen daha görevlendirilerek, vatandaşlara sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetlerinin kapasitesi artırıldı.

Yeni görevlendirmelerle birlikte; Hilal Katırağ Demir – İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi, Dilan Avcı – Kuruçeşme Yaşam Merkezi, Büşra Yıldız – İzmit Belediyesi B Blok 7. Kat ve Akpınar Gençlik Merkezi, Emre Damar – Cumhuriyet Yaşam Merkezi olmak üzere dört farklı noktada diyetisyen desteği sağlanacak. Vatandaşlar; sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, çocuk ve yetişkinlerde dengeli beslenme gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Belediyenin sunduğu diyetisyenlik hizmetleri, 7’den 70’e herkese açık olup; hastalıklarda beslenme, kilo alma-verme, gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi, çocuk ve ergen beslenmesi, sporcu beslenmesi ve kilo yönetimi gibi alanlarda ihtiyaçlara göre destek veriyor.