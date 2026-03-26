İzmit Belediye Tiyatrosu kursiyerleri, 'Deli Bayramı' oyunuyla Bursa'da sahne alarak hem sanatı hem de dayanışmayı buluşturuyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Tiyatrosu bünyesinde eğitim alan hobi yetişkin tiyatro kursiyerleri, Türk tiyatrosunun önemli kalemlerinden Turgut Özakman'ın kaleme aldığı 'Deli Bayramı' adlı oyunla Bursa'da sahne almaya hazırlanıyor. İzmit'te üretilen kültürel ve sanatsal birikim, bu özel temsil aracılığıyla şehir dışına taşınarak daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşacak.

'Engelsiz Yaşam İçin El Ele' temasıyla sahnelenecek oyun, 29 Mart Pazar günü saat 20.00'de Bursa Nilüfer'de bulunan Uğur Mumcu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Lions Kulübü Engelsiz Yaşam Koordinatörlüğü ve Yönetim Çevresi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek anlamlı etkinlik kapsamında bilet satışından elde edilecek tüm gelir, engelli bireylerin yaşamına katkı sunmak amacıyla kullanılacak. İzmit Belediye Tiyatrosu, bu özel gösterimle yalnızca sanatsal üretimini farklı şehirlerde görünür kılmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol üstlenmeye devam ediyor.