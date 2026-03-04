İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) ile İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan 'Bir Zaferin İzinde: Türk Denizciliği ve Çanakkale Gemi Modelleri' sergisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 5-31 Mart tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

İZMİR (İGFA) - 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan 'Bir Zaferin İzinde: Türk Denizciliği ve Çanakkale Gemi Modelleri' sergisi, Türk denizcilik tarihini, Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan dönem çerçevesinde bütüncül bir perspektifle ele alıyor.

Açılışı 5 Mart Perşembe saat 17.00'de yapılacak sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çanakkale'de denizin bir savunma hattına dönüştüğü tarihsel süreci odağına alan sergi, başta Nusrat Mayın Gemisi olmak üzere savaşın seyrini değiştiren gemileri ve bu başarının arkasındaki denizcilik birikimini görünür kılıyor. Sergide ayrıca Bandırma Vapuru ve Savarona gibi Türkiye tarihinin simge gemilerine ait gemi modelleri de yer alıyor.

Gemi modellerine, APİKAM arşivinden seçilen fotoğraflar ve dönemin gazetelerinden örnekler eşlik ediyor. Böylece ziyaretçiler, yalnızca gemilerin teknik özelliklerini değil; bir milletin denizle kurduğu tarihsel ilişkiyi ve denizcilik kültürünün gelişimini de yakından inceleme fırsatı buluyor.

Sergi, Türk denizcilik mirasına ve bu mirası günümüze taşıyan ustalara adanmış kapsamlı bir denizcilik tarihi anlatısı sunuyor.

Hafta içi ve cumartesi, pazar günleri 08.30-17.30 saatleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi üst kat doğu galeride ziyaret edilebilecek sergi, 31 Mart'a kadar açık olacak.