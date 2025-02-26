İzmir Şehir Tiyatroları, geleneksel tiyatroyu modern tiyatro ile yeniden yorumlayarak sahneye taşıyacağı “Demokrasi Gemisi” oyununun prömiyeri için gün sayıyor. Demokrasi Gemisi, Ramazan ayının ilk günü olan 1 Mart'ta sahnelenecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) yeni oyunu “Demokrasi Gemisi” ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ekim ayından bu yana iki yeni oyun ile İzmirli tiyatroseverlerle buluşan İzBBŞT, yeni oyununun prömiyerini 1 Mart tarihinde yapmayı hedefliyor. Usta yazar Aziz Nesin’in “Karagöz” metinlerinden hareketle İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Vekili Harun Özer’in geleneksel orta oyunu formunda sahneye uyarladığı “Demokrasi Gemisi”, günümüz Türkiye’sinde yaşanan aksaklıkları mizahi bir dille hicvediyor. İzBBŞT, oyunu Ramazan ayı boyunca sahneleyerek Karagöz ve Hacivat ile özdeşleşen Ramazan ruhunu sahneye taşımayı hedefliyor. Oyunun İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi dışında ilçelerde de tiyatroseverlerle buluşması planlanıyor.

“Seyircimiz bizi yalnız bırakmasın”

Oyunun yönetmeni Harun Özer, İzmirli tiyatroseverler için komik, eğlenceli ve onların hayatlarını da ilgilendiren konularda aksaklıkları işaret eden bir oyun hazırlamak istediklerini söyleyerek, “Aziz Nesin’in keskin mizahı ile kaleme aldığı ‘Karagöz’ün Kaptanlığı, Karagöz’ün Berberliği, Karagöz’ün Antrenörlüğü’ isimli metinlerinden yola çıkarak, geleneksel orta oyunu formunu modern bir biçimde ele alıyoruz. Böylelikle seyircilerimiz için seyrine doyum olmayacak bir oyun sahnelemek istiyoruz. 1 Mart’ta, yani Ramazan ayının ilk gününde sahnede olacağız. Dileriz seyircilerimiz de her zamanki gibi yanımızda olarak, bizi yalnız bırakmayacaktır” dedi.

Demokrasi Gemisi’nin oyuncu kadrosunda Melis Caba, Numan Aydın, Özgür Molla, Efe Çetinel, Sonya Dicle Çetin, Devrim Karakoyun, Nazlı Benan Özkaya, Sonay Eren ve Yasin Erol yer alıyor. Duygu Kankaytsın Çelenk dramaturjisini, Deniz Bilgili giysi tasarımını gerçekleştirirken Kaan Burmaoğlu ise ışık tasarımını yaptı. Demokrasi Gemisi’nin koreografı Ruhat Kılıç Hosseini, müzik direktörü ise Efe Ünal.

Oyun hakkında

Aziz Nesin’in keskin mizahı, geleneksel orta oyununun renkleriyle buluşuyor. Harun Özer’in, Aziz Nesin'in Karagöz metinlerinden yola çıkarak sahneye uyarladığı Demokrasi Gemisi, izleyiciyi kahkahalar eşliğinde düşünmeye davet ediyor.