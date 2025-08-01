İzmir’in Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi’nde, İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2021’de başlattığı maviyemiş (blueberry) deneme çalışması meyvelerini verdi. Bölgeye uygun toprak pH’sı tespit edilerek 1 dekar alanda dikilen 400 fidan, üçüncü yılında 35-40 kg ürün verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Bölgesi’nin genel olarak blueberry yetiştiriciliğine uygun olmayan toprak pH’sı nedeniyle saksı veya topraksız tarım yöntemlerine bağımlı olan maviyemiş üretiminde çığır açtı.

Ödemiş’te 2021’de başlayan çalışmalar kapsamında, Bozdağ Mahallesi Gündalan Mevkii’nde üretici Zafer Tepe’nin arazisinden alınan toprak numuneleri analiz edildi.

Toprak pH’sının 4,48 olduğu belirlenerek bölge, maviyemiş için uygun bulundu ve 1 dekar alanda 400 fidan dikildi.

İLK HASAT VE EKONOMİK KATKI

Üçüncü yılında bölgeye adapte olan fidanlar, ilk hasadını verdi. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, “Ilıman iklim kuşağına uygun, asitli ve organik maddece zengin topraklarda yetişen maviyemiş, ilimizde ilk kez toprakta üretildi. Üreticimiz Zafer Tepe’nin bahçesinde kurulan damla sulama sistemi ile fidanlar sorunsuz gelişti. İlk hasatta 1 dekardan 35-40 kg ürün alındı ve 400 TL/kg fiyatla satıldı. Verim, 8 yıl içinde 20 kat artabilir” diye konuştu.

Şahin, çalışmanın bölge şartlarında başarılı olduğunu vurgulayarak, maviyemişin yüksek ekonomik değeriyle çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti.