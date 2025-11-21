İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli yurttaşlara medikal malzeme desteği ulaştırıyor. Hasta yatağı, tekerlekli sandalye, görme engelli bastonu gibi pek çok malzemeyi kapsayan hizmet, yurttaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmirli yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün özel hizmeti sayesinde para harcamadan medikal malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hasta yatağı, havalı yatak, akülü ve manuel tekerlekli sandalye, pediatrik manuel tekerlekli sandalye, jel akü, engelli puseti, görme engelli bastonu, tekerlekli walker, kanedyen ve koltukaltı değneği vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. İzmir'in dört bir yanına götürülen hizmetten yurttaşlar da memnun kalıyor.

Başvuru ve hizmet alma süreci hakkında bilgi veren Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev alan Ahmet Karakaya, 'Vatandaşlarımız medikal malzeme hizmetlerinden yararlanmak için Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Konak hizmet merkezine yüz yüze başvuru yapabiliyor. Merkeze uzak ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız ilçelerinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel hizmetler binasına gerekli evrakları bırakarak başvuru konusunda yardım alabiliyor. Yüz yüze görüşme yapamayacak vatandaşlarımız, 153 üzerinden çevrimiçi başvuru yapabilir. Başvuru sonrasında alanlarında uzman sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlarımız ile hane ziyareti yapıyoruz. Kriterleri karşıladığı tespit edilen vatandaşlarımız medikal malzeme hizmetlerinden yararlanabiliyor. Malzemeler vatandaşın evlerine teslim ediliyor, kurulum gerektiren malzemelerin kurulumları da gerçekleştiriliyor' dedi.