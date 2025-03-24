Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi tarafından sahnelenen "Sus Duymasın!" oyunu, Bornova Belediyesi işbirliğinde Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kadına yönelik şiddet, istismar ve eşitsizliğe dikkat çeken "Sus Duymasın" adlı oyun ÇYDD İzmir Şubesi tarafından sahnelendi.

Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nde Özlem Sabuncuoğlu Kara’nın yönettiği oyun, kadınların iş hayatında, evde ve sosyal yaşamda karşılaştıkları psikolojik ve fiziksel şiddet ile çocuk istismarına karşı mücadelenin yollarını interaktif bir anlatımla ele aldı.

Büyük ilgi gören oyunu, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk ve gönüllüleri, CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Meltem Kavas ile Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Rengin Akşit de izledi. Kadınların dayanışma ve mücadelesinin önemine dikkat çeken bu anlar, izleyicilere duygusal ve ilham verici dakikalar yaşattı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın kadınların yaşadığı sorunları anlatma ve farkındalık yaratmada en güçlü yollarından biri olduğunu belirterek, kadınların sesini duyurmasına, dayanışma içinde güçlenmesine katkı sunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi’nin bu anlamlı çalışmasına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.