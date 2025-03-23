İstanbul Valiliği daha önceden aldığı tedbirlere ek olarak trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları tedbirler sona erene kadar güncelledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nce alınan yeni karar doğrultusunda 23 Mart Pazar günü itibariyle tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin yeni duyuru yaptı.

Valilikten yapılan duyuruda alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildi.

Yeni karar doğrultusunda tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirlendi:

KAPANACAK YOLLAR (16.00 İTİBARİYLE)

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,

- Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

- 10.Yıl Caddesi,

- Namık Kemal Caddesi,

- Sahil Kennedy Caddesi,

- E-5 D100 Karayolu.

Hatırlanacağı gibi, Valilik İstanbul genelinde; huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı alınan tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesine kararlaştırarak gösteri, eylem ve basın açıklaması yasaklarını 26 Mart Çarşamba saat 23.59'a kadar 4 gün daha uzatmıştı.