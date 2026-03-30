Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Maltepe Belediyesi, sağlıkta da engelleri aşmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü, sosyal belediyecilik kapsamında sürdürdüğü sağlık çalışmalarında her yıl yaklaşık 5 bin kişiye ulaşıyor.

Sağlık hizmetlerine ulaşmanın ayrıcalık değil, temel bir hak olduğundan hareketle çalışmalarına devam eden müdürlüğe bağlı 'Maltepe Belediyesi Ambulans ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi', yüzde 65 ve üzeri engelli vatandaşlara öncelikli hizmet sunuyor. Birim, özel gereksinimli servis araçlarıyla tekerlekli sandalye kullananlar başta olmak üzere, yürüme güçlüğü çeken ve toplu taşıma kullanamayan vatandaşların yanında oluyor. Hastaları evlerinden alarak güvenli şekilde gidecekleri hastanelere ulaştıran ekip, tedavi sonra aynı şekilde evlerine bırakıyor.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in sosyal belediyecilik anlayışıyla; kimseyi geride bırakmadan, herkes için eşit ve erişilebilir bir kent hedefiyle çalışmaya devam eden birime 444 1 706 numaralı hattan ulaşılabiliyor.