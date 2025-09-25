Bakan Uraloğlu’ndan 25 Eylül mesajı: Mavi Vatan’da daha güçlü denizcilik

Gaziantep’te 'Auto ve Drift Fest 2025' heyecanı başlıyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı İzmir'de kendi adını taşıyan kütüphaneyi açtı

Sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen etkinlik vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Beylikdüzü Belediyesi, toplum sağlığını önemseyen etkinliklerle halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Halk Sağlığı Haftası kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen Halk Sağlığı ve Fizyoterapi Günleri’nde postür analizi, göz ölçümü, diyetisyen eşliğinde yağ-kas ölçümü, ayak analizi yapılırken, fizyoterapi alanında da ön tanı bilgilendirilmesi yapıldı.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Halk Sağlığı ve Fizyoterapi Günleri" düzenlendi. İSTANBUL (İGFA) - Vatandaşlara, postür analizi, göz ölçümü, diyetisyen eşliğinde yağ-kas ölçümü, ayak analizi ön tanı muayenesi yapıldı.

