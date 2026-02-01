İETT, Türk Kalp Vakfı ile ortaklaşa olarak hayata geçirilen proje ile kalp sağlığının önemine dikkat çekerek bir otobüs tasarladı ve hizmete aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Kalp sağlığına dikkat çekmek için özel olarak tasarlanan İETT otobüsü 58A Poligon Mahallesi - Kabataş hattında hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında ayrıca; İstanbul'un en zor mesleklerinden birini yapan İETT Kaptanları için kalp sağlığı bilinçlendirme eğitimleri de başlatıldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk eğitime, Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, İETT Genel Müdür Yardımcısı Onur Temurlenk, Türk Kalp Vakfı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Deniz Kılıç ve Türk Kalp Vakfı Diyetisyeni Gizem Deniz ile çok sayıda İETT Kaptanı katıldı.

6 ay süre boyunca verilecek seminerler kapsamında 600 İETT Kaptanına eğitim verilmesi hedefleniyor.