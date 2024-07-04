A Milli Futbol Takımımızın UEFA EURO 2024™ macerası, Trendyol sponsorluğunda Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda futbol tutkunlarının yoğun ilgisiyle devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Milli Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) belirli maçlarının ardından UEFA EURO 2024™ karşılaşmalarının heyecanı da parkta doludizgin yaşanıyor. Trendyol sponsorluğunda, “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta!” sloganıyla Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024™’te son olarak Avusturya karşısında verdiği olağanüstü mücadeleyi dev ekranda hep beraber izledi. Takımımızı çeyrek finale taşıyan zafer, Sanatçılar Parkı’nda büyük coşkuyla kutlandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneri olarak ülkemizi temsil eden Trendyol, A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru olarak millilerimizin yanında olmaya devam ediyor. UEFA EURO 2024™ şampiyonasında Avusturya’yı mağlup ederek son 16 turundan zaferle çıkan ay-yıldızlı millilerimiz, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

6 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00’de oynanacak olan Hollanda-Türkiye maçı, Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.