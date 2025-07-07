Dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkileyen migren, yalnızca bir baş ağrısı olmanın çok ötesinde, yaşam kalitesini düşüren ve günlük hayatı sekteye uğratan ciddi bir nörolojik hastalık. Türkiye’de ise her 100 kişiden 16 ila 21’i migren hastası.İSTANBUL (İGFA) - Toplumda halen yeterince ciddiye alınmayan migren hastalığı ile ilgili Nöroloji Uzmanı Dr. Meliha Aydın, belirtilerinden korunma yollarına, doğru bilinen yanlışlardan tedavi seçeneklerine kadar uzanan konulara dikkat çekti.

Dr. Meliha Aydın; migrenin başın bir tarafında yoğun, zonklayıcı ağrılarla kendini gösteren, bulantı, kusma,görme sorunları, konuşmada bozukluk, denge kaybı, ışık ve sese hassasiyet gibi belirtilerin eşlik ettiği nörolojik bir hastalık olduğunu belirterek, "Migren hastalığı çocukluk döneminde başlayabileceği gibi erken yetişkinlik dönemine kadar hiç belirti vermeyebilir de. Ailede migren hastalığının varlığı, migren hastalığının ortaya çıkmasında önemli bir risk faktörüdür. Kadınlarda daha sık görülür ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir" dedi.

72 saatten fazla süren migren ataklarının acil tıbbi müdaheleyi gerektirdiğini ifade eden Dr. Aydın, "Araştırmalar gösteriyor ki, her iki yetişkinden biri baş ağrısı şikâyeti yaşıyor. Türkiye’de ise bu oran daha da dikkat çekici: Türkiye Migren Epidemiyoloji Araştırmalarına göre her 100 kişiden 16 ila 21’i migren hastası.Görülme sıklığı kadınlarda yüzde 25-30’lardayken, erkeklerde bu oran yüzde 10 – 12 civarında. Ancak birçok hasta yaşadığı baş ağrısını migrenle ilişkilendirmiyor, bu da erken tanı ve etkin tedaviyi geciktiriyor” diye konuştu.

İŞ GÜCÜ KAYBI, SOSYAL İZOLASYON VE YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI

Dr. Aydın, migrenin sadece bireysel değil, toplumsal bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, sinir dokularının kan dolaşımından sorumlu damarları tıkayarak inme geçirmesine neden olabileceğini, birçok kişinin sadece ağrı kesici ile geçici çözüm ararken, bu durum hem yanlış ilaç kullanımına hem de kronikleşmeye neden olabileceğini kaydetti.

Dr. Aydın, migreni tetikleyen bazı yaygın faktörleri şöyle sıraladı:

Hormonal değişiklikler

Aşırı alkol ve kafein tüketimi,

Tuzlu gıdalar

Aşırı egzersiz

Ani hava değişimleri

Yoğun ortam kokuları

Uykusuzluk

Aç kalmak

Bazı yiyecekler (örneğin çikolata, peynir)

Parlak ışıklar ve yoğun stres

Aydın'a gör dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle:

Migren yalnızca ağrı kesiciyle geçiştirilemez.

Stres, açlık, uykusuzluk gibi etkenler atakları tetikleyebilir.

Migren tanısı, uzman hekim tarafından konulmalıdır.

Sürekli baş ağrısı yaşayan bireyler mutlaka nörolojik değerlendirme almalıdır.