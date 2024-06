Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde Kurban organizasyonu düzenleyen Help Yetim İnsani Yardım Derneği, Tanzanya’da 15 bin aileye kurban eti dağıttı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Merkezi Avrupa'da olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu gönüllüleri Kurban Bayramında kesilen kurbanlar buradaki yoksul halkın yüzünü güldürdü.

Dernek, Başkent Darusselam’a 300 kilometre uzaklıktaki Taga kırsal bölgesinde bayram namazının ardından yapılan kesimler dualar eşliğinde yapıldı. Askerler tarafından güvenliği sağlanan bölgede hisse sahiplerinin isimlerini tek tek okuyup İslami usul ve kaidelere göre kurbanları kesen dernek görevlileri, hayırseverlerin emanetini kesim videolarıyla kayıt altına alıp başta yetim aileleri olmak üzere önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE KURBAN KESİMİ YAPILDI

Her bayram olduğu gibi bu bayram da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını anlatan Help Yetim Genel Başkanı Cahit Ataş, Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında kurban kesim faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş'ın da katıldığı organizasyon kapsamında yardım gönüllüleri Çad'ın başkenti Encemine'deki yetimhanede eğitim gören öğrencilere giysi yardımında bulundu. Kurban programı dahilinde Afrika'nın Tanzanya ülkesinde olduklarını belirten Ataş, Avrupa'dan ve Türkiye'den katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

ONLARI YALNIZ BIRAKMADIK

Bu yıl kurban kesimlerinde Afrika’ya ağırlık verdiklerini anlatan Ataş, "Tanzanya’da 15 bin aileye kurban eti ulaştırdık. Dünya üzerindeki kesim noktalarımızda on binlerce kişiye kurban eti ulaştırmayı amaçlıyoruz. Hayırseverlerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Yetim ve kimsesiz çocukların Afrika'daki mağduriyeti daha da büyük. Kardeşlerimizden buraya destek olmalarını bekliyoruz. Binlerce kilometre uzaktaki bağışçılarımız bağışlamış olduğu giyim yardımlarıyla bayram öncesi buradaki yetimleri sevindirdiler. Allah kendilerinden razı olsun. Burada olmamızla, onları yalnız bırakmadığımızı, Avrupa'daki ve Türkiye'deki kardeşlerinin her zaman yanlarında olacağının da bir hatırlatmasıdır"dedi. Gönüllüleri aracılığıyla topladığı bağışlarla yardımlarını muhtaç ve mazlumlara ulaştıran Help Yetim, bugüne kadar su kuyuları, mescitler, barınaklar ve gıda yardımlarıyla birlikte kurban ve kıyafet gibi yardımlarda bulunuyor.