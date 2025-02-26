Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık desteklemelerinden çiftçinin üye olduğu üretici örgütlerine yapılan kesinti oranlarında, birinci derece tarımsal amaçlı örgüt ayrımı kaldırıldı.ANKARA (İGFA) - Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, hayvancılık desteklemelerinden çiftçinin üye olduğu üretici örgütlerine yapılan kesinti oranlarında, birinci derece tarımsal amaçlı örgüt ayrımı kaldırıldı.

Buna göre Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo şöyle değiştirildi.

Bu arada ipek böceği desteğinde yüzde 20’sinin ücretsiz tohum sağlayan Kozabirlik’e aktarılmasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.