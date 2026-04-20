İzmir Şehir Tiyatroları, Sam Bobrick'in kaleme aldığı, 'Halktan Biri' adlı yeni oyununun prömiyerini 22 Nisan'da yapacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 22 Nisan'da, sezonun dördüncü yeni oyununun prömiyerini yapacak. Sam Bobrick'in yazdığı, Burak Şentürk'ün yönettiği 'Halktan Biri' oyunu İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde perde açacak.

Oyun, yıllar öncesinin Amerika'sında; halkın manipüle edilmiş tercihleriyle başa gelen despotik bir lider ile ona tek başına meydan okuyan sıradan bir vatandaşın, Travis Pine'ın hikayesini konu alıyor.

'Halktan Biri'nde Travis Pine karakterini Ayhan Anıl, Tom Walker karakterini ise Murat Sönmez canlandırıyor. Oyunun görsel tasarımı, Anıl Işık'ın dekorları ve Deniz Bilgili'nin kostüm tasarımlarıyla hayat bulurken; ışık tasarımında Uğurcan Uslu, koreografide Ruhat Kılıç Hosseini, imzası bulunuyor. Oyunun dramaturjisini Duygu Kankaytsın Çelenk üstleniyor.

Prömiyerin ardından 23-24-25-26-30 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sahneye taşınacak olan 'Halktan Biri'nin biletlerine tiyatroseverler, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden online olarak veya İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi Gişesi ile Konak Vapur İskelesi gişelerinden alabilir.