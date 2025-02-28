Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre Ocak ayında sektör bazında en çok artış peyzaj hizmetlerinde olurken, yıllık bazda en çok değişim gösteren sektör bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK; Ocak ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 40,44, aylık ise yüzde 8,58 arttı.

H-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,44 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,25 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 51,73 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 49,96 artış, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 48,45 artış oldu.

Aylık bazda ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,75 artış kaydederken, en çok artış mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15,68 olarak yaşandı. Aylık bazda idari ve destek hizmetleri ise yüzde 14,13 artış gösterdi.