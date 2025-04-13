Çocuk Alerjisi Uzmanı Dr. Gülnar Aliyeva, çocukluk çağının en yaygın kronik hastalığı astım hakkında uyarılarda bulundu.ANTALYA (İGFA) - Dünya genelinde artan astım vakaları, genellikle erken yaşlarda başlıyor ve ergenliğe kadar devam ediyor.

Okul devamsızlığı, acil servis ziyaretleri ve hastaneye yatışların önemli bir nedeni olan astımın, genetik yatkınlık ve çevresel faktörler (sigara dumanı, hava kirliliği, obezite) kombinasyonuyla ortaya çıktığı belirtiliyor.

Astımın başlıca belirtileri arasında balgamsız öksürük, hışıltı, nefes darlığı, aktivite kısıtlılığı ve çabuk yorulma yer alıyor.

Özellikle gülme, ağlama, egzersiz veya sigara dumanına maruziyet sonrası artan şikayetler astımı işaret ediyor. Ailede alerji öyküsü, riski artırıyor. 0-2 yaş arası çocuklarda hışıltı ve öksürük başka nedenlerden de kaynaklanabilir, ancak 10 günden uzun süren ataklar veya sık tekrarlaması astımı düşündürüyor.

Uzman Dr. Gülnar Aliyeva, 5 yaş üstü çocuklarda solunum fonksiyon testleri, küçük yaş gruplarında ise inhale kortikosteroid tedavisiyle şikayetlerin düzelmesi tanı için yol gösterici olduğnu belirterek, alerji testleri, duyarlılığı tespit etmede kullanıldığını söyledi. Uzm. Dr. Aliyeva, "Astım tanısı öncesi, büyüme geriliği, yenidoğan döneminden itibaren şikayetler veya tedaviye yanıtsızlık gibi durumlar diğer hastalıkları dışlamak için değerlendiriliyor. Tedavi, yaş grubuna ve astım şiddetine göre planlanıyor; semptom kontrolü, normal gelişim ve ilaç yan etkilerinin azaltılması hedefleniyor. Sigara dumanı, hava kirliliği ve alerjenlerden korunma, tedavide kritik rol oynuyor" dedi.

Uzm. Dr. Aliyeva, aileleri, özellikle tetikleyici durumlar sonrası öksürük krizine giren çocuklar için dikkatli olmaya çağırdı.