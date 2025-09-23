Ani şaşılık, çift görme, görme kaybı veya göz kapağı düşüklüğü gibi şikayetler, beyin tümörü, MS veya damar tıkanıklığı gibi ciddi nörolojik sorunların belirtisi olabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevim Kuyumcu, düzenli göz muayenesinin önemini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Gözlerde ani gelişen şaşılık, çift görme, görme kaybı, göz bebeği büyüklük farkı veya görme alanında daralma gibi sorunlar, sadece göz rahatsızlıkları değil, ciddi beyin hastalıklarının habercisi olabiliyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevim Kuyumcu, görme işlevinin büyük ölçüde beyinde gerçekleştiğini, bu nedenle beyin ve sinir sistemini etkileyen hastalıkların görme sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Kuyumcu, “Multiple Skleroz, beyin tümörü, damar tıkanıklığı, travma veya iltihabi durumlar bu şikayetlere neden olabilir. Ani gelişen sorunlarda zaman kaybetmeden göz hekimine başvurulmalı ve gerekirse nörolojik değerlendirme yapılmalı” dedi.

Dr. Kuyumcu, bu tür şikayetlerin erken teşhis için kritik olduğunu vurgulayarak, “Yıllık göz muayeneleri düzenli yaptırılmalı, ani sorunlarda ise vakit kaybedilmemeli” uyarısında bulundu.

HANGİ ŞİKAYETLER HANGİ HASTALIKLARA İŞARET EDİYOR?

Ani Şaşılık ve Çift Görme: Beyindeki sinir veya kas dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkabilir. Kafa travmaları, beyin kanamaları, menenjit, beyin iltihabı veya tümörler bu durumu tetikleyebilir.

Ani Görme Kaybı: Optik nörit (göz siniri iltihabı), MS, toksik maddeler veya ilaçlar nedeniyle tam veya kısmi görme kaybı yaşanabilir.

Göz Bebeği Büyüklük Farkı: Beyne giden yollardaki bozukluklardan kaynaklanabilir. Büyük damar yırtılmaları veya balonlaşma, ani baş ağrısıyla birlikte bu duruma yol açabilir ve acil müdahale gerektirir.

Göz Kapağı Düşüklüğü: Göz bebeğini 2 mm’den fazla örten sarkmalar, kas-sinir iletim bozukluklarından beyin tümörlerine kadar ciddi sorunlara işaret edebilir.

Görme Alanında Daralma: Optik nörit veya yavaş ilerleyen beyin tümörleri, görme alanında sinsi kayıplara neden olabilir. Hastalar bunu “gözüme perde inmiş” veya “baktığım yerde bulanıklık var” şeklinde tarif edebilir.