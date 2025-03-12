Çocuklarda göz kapaklarının düşmesi endişe kaynağı olabilir ve altta yatan çeşitli tıbbi durumların belirtisi olabilir.İSTANBUL(İGFA) - Pitozis olarak bilinen bu durum doğuştan (doğumda mevcut) veya edinsel (doğumdan sonra gelişen) olabilir. İşte çocuklarda pitozis hakkında bazı yaygın nedenler ve bilgiler:

Konjenital Pitozis: Konjenital pitozis çocuklarda en sık görülen formdur ve genellikle doğumda veya kısa bir süre sonra fark edilir. Göz kapaklarının kaldırılmasından sorumlu olan levator kaslarının az gelişmiş veya zayıf olmasından kaynaklanabilir. Bazı durumlarda, diğer göz rahatsızlıkları veya sendromları ile ilişkili olabilir.

Edinilmiş Pitozis: Edinilmiş pitozis çocuklarda travma, iltihaplanma veya nörolojik durumlar gibi çeşitli nedenlerle gelişebilir. Travmatik pitozis, göz veya göz kapağındaki bir yaralanmadan sonra ortaya çıkabilir. Miyastenia gravis veya Horner sendromu gibi enflamatuar durumlar da çocuklarda pitoza yol açabilir.

Tedavi

Çocuklarda göz kapağı düşüklüğünün tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Konjenital pitozis vakalarında, özellikle sarkıklık görmeyi etkiliyorsa veya ambliyopiye (göz tembelliği) neden oluyorsa cerrahi düzeltme gerekli olabilir. Edinilmiş pitozis altta yatan durumun tedavi edilmesini gerektirebilir.

Çocuğunuzun göz kapaklarında düşüklük olduğundan şüpheleniyorsanız, Kapsamlı bir göz muayenesi ve tıbbi geçmişin gözden geçirilmesi, nedenin ve uygun tedavinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.