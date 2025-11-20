Son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakaları, kış aylarında da riskin devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, yanlış saklama ve uzun süre açıkta kalan yiyeceklerin tehlike yarattığını belirtiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde son haftalarda peş peşe yaşanan gıda zehirlenmesi haberleri toplumda tedirginlik yaratıyor.

Özellikle toplu yemek tüketiminin arttığı kış aylarında, gıdaların saklanma ve hazırlanma koşullarındaki hataların riski artırdığı uyarısı yapılıyor.

Uzm. Dyt. Ceren Turan, gıda güvenliğinin mevsim fark etmeksizin kritik öneme sahip olduğunu vurgularken, 'Yazın sıcaklık bakterilerin çoğalmasını hızlandırıyor ama kışın risk tamamen ortadan kalkmıyor, yalnızca kaynağı değişiyor' dedi. Özellikle büyük tencerelerde pişirilen yemeklerin yavaş soğuması ve toplu alanlarda tüketilmesi, zehirlenme riskini artırdığını ifade eden Uzm. Dyt. Turan, ayrıca kış aylarında norovirüs gibi viral enfeksiyonlar da daha yaygın görüldüğünü kaydetti.

KIŞIN GİZLİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER:

Kapalı alanlarda toplu yemek tüketiminin artması

Büyük miktarda pişirilen yiyeceklerin yavaş soğuması

Oda sıcaklığında bekleyen yemeklerde bakterilerin hızla çoğalması

Hasta kişilerin yiyeceklere temas etme ihtimali

Norovirüs gibi kışın yaygın viral etkenler

Elektrik kesintileri veya ulaşımdaki aksaklıklarla soğuk zincirin bozulması

Turan, bakterilerin en hızlı çoğaldığı tehlikeli sıcaklık aralığını 5-60 °C olarak belirterek, bu aralıkta kalan yiyeceklerin kısa sürede risk oluşturabileceğini söylerken, dikkat edilmesi gereken yiyecekleri ise şöyle sıraladı:

Sütlü tatlılar ve krema içeren ürünler

Pilav, makarna ve diğer nişastalı yiyecekler

Et ve tavuk yemekleri

Mayonezli yiyecekler

Uzun süre açıkta kalan hazır ürünler

Gıda zehirlenmelerinin genellikle bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateşle kendini gösteriyor. Ancak yüksek ateş, kanlı ishal, şiddetli kusma, baş dönmesi, idrar azlığı gibi durumlarda tıbbi müdahale geciktirilmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Ceren Turan, toksin kaynaklı bazı zehirlenmelerin nörolojik belirtiler de gösterebileceğini belirterek, bulanık görme, çift görme, kas güçsüzlüğü veya nefes darlığı gibi durumlarda acilen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

KIŞ AYLARINDA GÜVENLİ BESLENMEK İÇİN 7 TEMEL KURAL

Sıcak yiyecekleri sıcak, soğuk yiyecekleri soğuk tutun.

Pilav ve nişastalı yiyecekleri hızla soğutun, 24-48 saat içinde tüketin.

Artıkları en az 75 °C'ye ısıtarak tüketin, defalarca ısıtıp soğutmayın.

Çiğ ve pişmiş gıdaları ayırın, kesme tahtalarını karıştırmayın.

Hazırlık öncesi ve sonrası mutlaka elleri yıkayın.

Pastörize olmayan süt ve süt ürünlerinden kaçının.

Şüpheli görünen hiçbir yiyeceği tadına bakarak test etmeyin, doğrudan atın.