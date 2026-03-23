Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde, uluslararası paydaşların iş birliğiyle düzenlenen Frankofon Film Festivali, 27 Mart tarihinde Konak Kültürevi'nde başlıyor. 2 Nisan'a kadar sürecek festival kapsamında 10 uzun metraj ve çeşitli kısa filmlerden oluşan toplam 19 gösterim izleyiciye sunulacak.

Institut Français, Fransa, Belçika, Kanada, Lüksemburg ve İsviçre büyükelçilikleri ile Alliance Française Bursa ve Türk-Fransız Kültür Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Frankofon Film Festivali, 27 Mart'ta kapılarını açıyor. Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi'nin ev sahipliği yapacağı festival, 27 Mart günü açılış kokteyli ile başlayacak. Açılış filmi, aynı zamanda geçen yıl Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olan 'Bir Gün Bırakıp Gitmek' olacak. Gösterim kokteyl sonrası gerçekleşecek.

FARKLI TÜRLERDE ZENGİN SEÇKİ

Bu yılki festival, sinemada 'kadın' temasına odaklanarak, güçlü kadın karakterlerin hikayelerini ve kadın yönetmenlerin bakış açılarını ön plana çıkarıyor. Şarkı söylemeyi bir direniş biçimine dönüştüren güçlü bir kadının hikayesini anlatan 'Herkes Touda'yı Seviyor' ve sinematografik anlatımıyla dikkat çeken 'Hayvani', programın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

Ayrıca, Agnès Varda'nın feminist sinemanın klasikleri arasında gösterilen 'Biri Şarkı Söylüyor, Diğeri Söylemiyor' filmi ile tiyatro tarihinin efsanevi isminin yaşamını konu alan etkileyici biyografi 'Sarah Bernhardt, İlahi Kadın' da festivalde izleyiciyle buluşacak. Program kapsamında ayrıca 29 Mart ve 31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek özel kısa metraj film seçkileri de sinemaseverlere farklı ve zengin bir izleme deneyimi sunacak.