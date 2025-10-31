T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 13. Boğaziçi Film Festivali'nde özel etkinlik programı belli oldu. Filistinli oyuncu Saleh Bakri, uluslararası sinemada edindiği güçlü deneyimlerini paylaşmak üzere 13. Boğaziçi Film Festivali'ne konuk oluyor.

İSTANBUL (İGFA) - 13. Boğaziçi Film Festivali, dünyanın dört bir yanından bir araya getirdiği en seçkin filmlerden oluşan programının yanı sıra özel etkinliklerle de sinemaseverlere farklı pencereler açıyor.

Cannes ve Venedik gibi önemli festivallerde yer alan filmleriyle tanınan Filistinli oyuncu Saleh Bakri, festival kapsamında düzenlenecek 'Saleh Bakri ile Var Olma Sanatı' başlıklı masterclass'ta, oyunculukta karaktere yaklaşım, sahnede duygu inşası ve sinemada sadeliğin gücü üzerine ilham verici bir perspektif sunacak.

Boğaziçi Film Festivali, ödüllü film ve tiyatro yönetmeni Anupam Barve rehberliğinde yönetmen ve oyuncular için özel bir atölyeye ev sahipliği yapacak.

'Kamera Önünde Oyunculuk ve Yönetmenlik Üzerine' atölyesinde, oyuncu yönetimi ve kamera önü performansındaki temel inceliklere odaklanacak. Katılımcı oyuncular, sahne ile kamera performansı arasındaki farkları keşfederken; yönetmenlerle etkili iletişim kurma ve bir sahneyi işler hâle getirme üzerine pratik bilgiler edinecekler. Yönetmenler ise oyunculara duygusal hedefleri daha net iletme, etkili ve uygulanabilir geri bildirim verme konusunda yeni yöntemler geliştirecek.

Festival'in Bosphorus Talks etkinliği kapsamında, 'Türkiye'den Dünyaya Sinemanın Uluslararası Yolculuğu' başlıklı oturum gerçekleşecek. Türk sinemasının küresel potansiyelini, uluslararasılaşma stratejilerini ve kültürel diplomasi rolünü odağına alan oturumda; TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, OGM Pictures Kurucusu Onur Güvenatam, Kunay Film Kurucusu Karina Mia Satlykova ve Siyahmartı Animasyon Kurucusu Nurullah Yenihan yer alacak.

Katılımcılar; ortak yapımların sunduğu finansal ve yaratıcı fırsatları, Rusya, MENA ve Latin Amerika gibi yeni pazarlara açılma dinamiklerini ve Türk sinemasının geleceğine yön verecek stratejileri ele alacak. Moderatörlüğünü Yusuf Aslanyürek'in üstleneceği oturum, sektör liderlerinin deneyimleri ışığında Türk sinemasının sürdürülebilir biçimde dünya sahnesinde yer alması için önemli bir perspektif sunacak.