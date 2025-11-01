Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından Cumhuriyetin 102. yılı anısına düzenlenen prestijli 'Cumhuriyet Sergisi 2025'te Bilecikli fotoğraf sanatçısı Erol Özdemir, büyük bir başarıya imza attı.

BİLECEK (İGFA) - Bilecikli fotoğraf sanatçısı Erol Özdemir'in Eskişehir Gerdekkaya Anıtını konu alan etkileyici fotoğrafı, Türkiye genelinden gelen 568 sanatçıya ait 1109 eser arasından yapılan titiz değerlendirme sonucunda sergilenmeye değer bulunan 102 özel eser arasına girmeyi başardı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılına ithafen düzenlenen bu anlamlı sergide yer almak, sanat camiası açısından büyük bir onur olarak görülürken, Erol Özdemir'in başarısı Bilecik'in sanatsal alandaki yükselen ivmesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eserinde tarih ile doğayı etkileyici bir kompozisyonda buluşturan Özdemir, fotoğraf sanatına duyduğu tutku ve estetik bakış açısıyla jürinin dikkatini çekti. TFSF'nin ülke çapında gerçekleştirdiği bu önemli etkinlikte yer almak, hem sanatçının hem de Bilecik'in kültür ve sanat dünyasındaki görünürlüğünü güçlendirdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgisini çeken 'Cumhuriyet Sergisi 2025', Türkiye'nin dört bir yanından gelen sanatçıların Cumhuriyet temalı özgün eserlerini bir araya getirirken, ulusal düzeyde büyük bir kültürel birliktelik oluşturdu.

Erol Özdemir, elde ettiği bu başarıyla yalnızca Bilecik'i değil, bölgenin kültürel zenginliğini ve fotoğraf sanatındaki yetenek potansiyelini de ulusal platformda temsil etmiş oldu.