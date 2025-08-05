ANKARA (İGFA) -Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan “Başkomiserin e-imzası ile narkotik sistemlerine giriş yapıldığı” yönündeki iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Emniyet hizmetlerinde kullanılan elektronik imzanın (E-imza) yalnızca kurum tarafından verilmekte olup, kurum içi sertifikasyonla üretildiği ve sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde geçerli olduğu vurgulandı. Harici e-imza kullanımının sistemlere erişim için kullanılamayacağı net şekilde ifade edildi.

Narkotik sistemlerinin çok katmanlı güvenlik önlemleriyle korunduğu ve dış bağlantılara kapalı olduğu belirtilerek, E-imza ile bu sistemlere girişin teknik olarak mümkün olmadığı açıklandı.

SAHTE E-İMZA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

İlgili sahte e-imzanın bir ildeki bayi üzerinden sahte kimlik ve evrakla üretildiği, personelin bilgisi dışında farklı iletişim bilgileri kullanıldığı tespit edilerek iptal edildiği bildirildi. Ayrıca, bu sahte e-imza ile herhangi bir sisteme giriş yapıldığına dair bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Sahte e-imza üretimiyle ilgili kişiler hakkında işlem başlatıldığı ve adli kontrollerin yargı makamlarınca yürütüldüğü ifade edildi. Emniyet teşkilatının bu konuda yetkili olmadığı da kamuoyuna duyuruldu.

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https://twitter.com/EmniyetGM/status/1952661593923162215

Kaynak: İGF