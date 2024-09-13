Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Hong Kong’da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarına info stant ile katılım sağlarken, yoğun ilgiyle karşılaştı.İZMİR (İGFA) - Asia Fruit Logistica Fuarı’nın Asya pazarının en büyük taze meyve sebze fuarı olduğu bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Asya Yüzyılı Stratejimiz kapsamında Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine yönelik tanıtım çalışmalarımızı hızlandırdık. Milli katılım organizasyonu Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarına 14 Türk firmamız katılırken, toplamda ise 37 ülkeden 750 firma yer aldı. Fuar her sene ağırlıklı olarak Asya ülkelerinden olmak üzere 20 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor. Standımızı yoğun olarak Çin ve Hindistan’dan olmak üzere çok sayıda ülkeden ithalatçılar ziyaret etti.” dedi.

Başkan Uçak, “2023 yılında Hong Kong’a 7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın yüzde 75’ini yaş meyve sebze oluşturuyor. 2,6 milyon dolarlık ihracatla taze siyah incir birinci sırada yer alıyor. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise Hong Kong’a 5 milyon dolar ihracat yaptık. Standımızı Hong Kong Ticaret Müşavirimiz Sayın Dinçer Tatlıoğlu ve Hong Kong Başkonsolosumuz Sayın Kerim Sercan Evcin ziyaret etti. Hem fuarlar hem de UR-GE projelerimiz, sektörel ticaret heyetlerimizle çalışmalarımıza başarıyla devam ediyoruz. Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya yaş meyve sebze sektörü için son derece önemli bir pazar. Çok verimli bir fuar geçirdik.” diye konuştu.

Söz konusu fuara Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Vural Güleç katıldı.