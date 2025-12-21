İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Cervantes'in klasik eserini çağdaş bir yorumla sahneye taşıdığı Don Kişot-Çağdaş Bir Masalın prömiyeri, her yaştan seyircinin katılımıyla gerçekleşti. Oyun, kapalı gişe oynanırken izleyiciden tam not aldı.

İZMİR (İGFA) - Geçen günlerde sezonun ilk yeni oyunu Cadı Kazanı'nın prömiyerini yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 'Don Kişot-Çağdaş Bir Masal' adlı oyununu seyirciyle buluşturdu. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde gerçekleşen prömiyere İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, İzBBŞT Şube Müdürü İlayda Akbıyık, bürokratlar ve minikler ile aileleri katıldı.

Miguel de Cervantes'in ölümsüz eseri Don Kişot'u çocuk ve aile tiyatrosu fikriyle sahneye uyarlayan oyunun prömiyeri kapalı gişe gerçekleşti. Oyuna katılan miniklerin neşesi ve yetişkinlerin kahkahaları ile sık sık bölünen oyunda, oyuncuların performansı büyük alkış topladı.

Oyundan sonra konuşan yönetmen Ahmet Ayaz Yılmaz, tüm seyircilere teşekkür ederek, 'İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız: Oyunumuzu siz değerli yetişkinlerle, sevgili çocuklarımızın aynı anda ve aynı duygularla deneyimlemesini hedefleyerek sahneye taşıdık. Amacımıza ulaşmaya başladığımızı görmek bizi mutlu etti. Emeği geçen tüm Şehir Tiyatroları çalışanlarına minnettarım. Bu oyunu sahneye taşıma fikri ilk geliştiğinde, yapamayacağımı söylemiştim. Genel Sanat Yönetmeni Yardımcımız Harun Özer 'Yapacaksın' dedi. Kendisine yola çıkma cesareti verdiği için teşekkür borçluyum. Genel Sanat Yönetmenimiz Levent Üzümcü'ye de genç yönetmenlerin önünü açtığı için ayrıca teşekkür ederim. Oyunumuz sahnede olmaya devam edecek, bizi yalnız bırakmayın' dedi.

Don Kişot ve yakınlarının macera, heyecan ve aşk dolu hikayesini sahneye taşıyan 'Don Kişot-Çağdaş Bir Masal'ı Ahmet Yılmaz uyarladı ve yönetti. Oyunun dekor tasarımını Anıl Işık, kostüm tasarımını Deniz Bilgili, ışık tasarımını Can Tangal, koreografisini Seranay Oğuz, müzik ve bestelerini ise Yavuz Cingöz yaptı. 'Don Kişot: Çağdaş Bir Masal'ın dramaturjisinde Halil Ünsal imzası bulunurken; baterist olarak Ahmet Duman, yönetmen yardımcısı olarak İbrahim Alp Okur, yardımcı yönetmen olarak Mehmet Onur Atbaş kadroda yer alıyor. Oyuncu kadrosunda da Cengiz Eşiyok, Başak Akbay Barmanbek, Yiğit Aksütlü, Dine Altıok, Mehmet Onur Atbaş ve Ercan Erdil bulunuyor. Don Kişot-Çağdaş Bir Masal, İzBBŞT sahnelerinde seyircisiyle buluşmayı sürdürecek.