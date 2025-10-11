Bağımlılığın kronik bir beyin hastalığı olduğunu belirten uzmanlar, bağımlılığın yalnızca bireyi değil, ailesini ve toplumu da etkilediğini söylüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahruz Shukurov, bağımlılık hakkında bilinmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçmişte irade zafiyeti olarak görülen bağımlılığın, artık bilim tarafından beyin temelli bir hastalık olarak kabul edildiğini dile getiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahruz Shukurov, 'Araştırmalar bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğunu ve belirli bir madde ile etkileşim hâlinde herkesin bağımlı olabileceğini gösteriyor.' dedi.

Bağımlı olunan madde veya davranışın, kişinin beyni için hava ve su kadar gereksinim haline geldiğini ifade eden Dr. Shukurov, tedavi sürecinde uyaran kontrolü, ilaç tedavisi, psikoterapi ve biyolojik yöntemlerin bir arada uygulanması gerektiğini vurguladı. Dr. Shukurov ayrıca başarının, tedavi ekibi, hasta ve aile iş birliği ile sağlandığını, doğru tedavi ve destekle bağımlılığın kontrol altına alınabileceğini kaydetti.