Prof. Dr. Ahmet Karacalar, lipödemin diz eklemlerinde yük artışı ve deformite yaratarak osteoartriti tetiklediğini belirtti. Karacalar, lipödem tedavisi olmadan diz sorunlarının çözümünün mümkün olmadığını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Lipödemin sadece estetik bir problem değil, kronik bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Karacalar, lipödemin diz eklemleri üzerindeki teknik hasarını verilerle açıkladı.

Lipödemde deri altı yağ dokusunun artışı, diz biyomekaniğini doğrudan etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Karacalar, 'Artmış doku kütlesi diz eklemine binen yükü artırır. Bu durum, eklem ekseninde bozulmalara (valgus/varus deformiteleri) yol açabilir. Doku kütlesindeki artış yürüme paternini ve kas aktivasyonunu değiştirir. Bu mekanik değişiklikler diz ekleminde dejeneratif süreçleri hızlandırır' dedi.

LİPÖDEM TEDAVİSİ OLMADAN DİZDEKİ SORUN ÇÖZÜLMEZ

Diz ağrılarında sadece ortopedik müdahalenin yeterli olmayabileceğini belirten Karacalar, 'Lipödem erken dönemde fark edildiğinde, yaşam kalitesini artırmaya yönelik yöntemlerle kontrol altına alınabilir. Unutulmamalıdır ki; lipödem tedavisi olmadan diz eklemi sorunlarının tedavisi başarılı olmayacaktır. Uzun süredir devam eden ve nedeni açıklanamayan diz ağrılarında mutlaka bütüncül bir tıbbi değerlendirme yapılmalıdır.' diye konuştu.