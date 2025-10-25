Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 8. Uluslararası Eklem İçi Tedaviler Sempozyumu'na (ISIAT 2025) katılarak önemli bir bilimsel katkıda bulundu.

BURSA (İGFA) - Op. Dr. Özgür Oktay Nar, sempozyumun sözlü sunumlar bölümünde gerçekleştirdiği 'Diz Osteoartritinde İntraartiküler Poliakrilamid Hidrojel Enjeksiyonları Ağrıyı Azaltır ve Fonksiyonu Artırır' başlıklı sunumuyla uluslararası katılımcıların dikkatini çekti.

Bilimsel Gelişmeleri Türkiye Adına Paylaştı

ABD, İngiltere, İspanya, Danimarka ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden ortopedi, fizik tedavi ve romatoloji uzmanlarının katıldığı etkinlikte konuşan Dr. Nar, diz kireçlenmesi (osteoartrit) tedavisinde cerrahi dışı yaklaşımlara dair güncel bilgileri paylaştı. Yeni nesil enjeksiyon yöntemlerinden biri olan poliakrilamid hidrojel uygulamaları hakkında deneyimlerini aktaran Dr. Nar, bu yöntemin hastaların ağrılarının azaltılmasında ve hareket kabiliyetlerinin artırılmasında etkili olduğunu vurguladı.

'ISIAT, Bilimsel Paylaşım Açısından Değerli Bir Platform'

Sunumu sonrası değerlendirmelerde bulunan Dr. Özgür Oktay Nar, sempozyumun önemine şu sözlerle dikkat çekti:

'ISIAT, dünyanın dört bir yanından ortopedi ve travmatoloji uzmanlarını bir araya getirerek, eklem içi tedavilerdeki en güncel bilimsel gelişmelerin paylaşıldığı saygın bir platform. Türkiye adına bu etkinliğe katkı sunmak, ülkemizin bilimsel temsili açısından gurur verici olduğu kadar, yenilikçi tedavi yaklaşımlarına sunduğumuz perspektif açısından da anlam taşıyor.'

'Diz Kireçlenmesinde Cerrahi Dışı Çözümler Giderek Yaygınlaşıyor'

Dr. Nar, diz osteoartritinin özellikle ileri yaş grubunda yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen kronik bir rahatsızlık olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Günümüzde, cerrahiye başvurmadan uyguladığımız tedavi yöntemleri sayesinde hastalarımızın ağrıları azalıyor, günlük yaşam aktivitelerine daha rahat devam edebiliyorlar. Poliakrilamid hidrojel gibi enjeksiyon uygulamaları, eklem sıvısının fonksiyonunu destekleyerek sürtünmeyi azaltıyor ve hareket kabiliyetini artırıyor. Bu tür bilimsel etkinliklerin artması, bu tedavi yöntemlerinin daha geniş hasta gruplarında etkili bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacaktır.'

Dr. Nar, ISIAT 2025'te edindiği deneyimlerin, mesleki bilgi birikimine önemli katkı sunduğunu ifade ederek, benzer uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.