Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi’nde tedavi gören hastalar, Yeşilköy Dürümcü Baba’da düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl geleneksel hale gelen bu anlamlı buluşmada, hastalar ve sağlık çalışanları diyaliz makinelerinin gölgesinden uzaklaşarak keyifli anlar yaşadı. Organizasyona, vakıf başkanı Timur Erk ve Dürümcü Baba’nın sahibi Ayhan Ataman ev sahipliği yaptı.

Ayhan Ataman’ın ücretsiz olarak kapılarını açtığı etkinlikte, hastalar “Bizim ömrümüz diyaliz makinelerine bağlı geçiyor; böyle etkinlikler bize en az makineler kadar yaşama sevinci veriyor. Destek olan herkese teşekkür ederiz.” diyerek duygularını paylaştı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise yaptığı konuşmada, “Sık sık hastalarımızla etkinliklerde bir araya gelirdik. Ancak yeni diyaliz merkezimizin inşaatı nedeniyle bir süredir hastane dışı bir buluşma gerçekleştirememiştik. Bu gece bir kavuşmanın da simgesi oldu." dedi. Erk, etkinliğin destekçileri Ayhan Ataman ve Cüneyt Bakanoğlu’na teşekkür belgelerini takdim etti.

Gecenin sonunda toplu fotoğraf çekimiyle anı ölümsüzleştiren hastalar, bu etkinliğin moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Bu bir başlangıç olsun; kendimizi daha güçlü, daha mutlu ve daha sağlıklı hissediyoruz!” mesajını verdi.