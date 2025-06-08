Antalya Muratpaşa Belediyesi, dışavurumcu sanat anlayışıyla dikkat çeken Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu’nun eserlerine ev sahipliği yapacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun üstlendiği sergide, Prof. Dr. Cebrailoğlu’nun farklı dönemlerde ürettiği, dışavurumcu ve lirik soyutlamalarla bezeli son dönem çalışmaları yer alıyor.

“Velhasıl” sergisi, izleyiciye derinlikli bir görsel ve duygusal deneyim sunmayı amaçlıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin çağdaş sanata verdiği destekle düzenlenen sergi, 31 Temmuz’a kadar Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

PROF. DR. ORHAN CEBRAİLOĞLU KİMDİR?

1970 yılında Azerbaycan’ın Gence kentinde doğan Orhan Cebrailoğlu, Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Türkiye’de Selçuk Üniversitesi’nde yapan sanatçı, 2017 yılından bu yana aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Avrupa, Asya ve Afrika’da çok sayıda kişisel ve karma sergiye katılan Cebrailoğlu, uluslararası sanat sempozyumlarında ve konferanslarda da aktif rol aldı.

Eserleri, Türkiye ve yurtdışındaki müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.