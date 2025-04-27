Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (DİŞSİAD) destekleriyle ‘Arayı Açmayalım’ kampanyasını başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (DİŞSİAD) destekleriyle ‘Arayı Açmayalım’ kampanyasının startını verdi.

1 yıl sürecek sosyal sorumluluk projesindeki temel amacın düzenli diş hekimi kontrolleriyle genel sağlığın korunabileceği mesajını, diş ve dişeti rahatsızlıklarının önlenebilir olduğu bilincini tabana yayma olduğu belirtilirken, proje kapsamında nitelikli sosyal medya platformları için özel içerikler üretilerek, sosyal mesajlar hazırlanacak ve her yaş grubu için kategorize edilerek geniş kitlelere en etkili biçimde aktarılması sağlanacağı kaydedildi.

VTDB Genel Başkanı Fatih Güler, anlamlı projenin ana hedefinin yaşam boyunca yani gencinden, artan yaşlı nüfusa kadar ağız ve dişleri korumaya odaklanmak olduğunu belirtti.

Toplumun ağız diş sağlığı eğitimi ve ağız hastalıkları ve ağızdaki durumlara ilişkin bilgilendirilmesi, temel ağız diş sağlığı hizmetleri, koruyucu önlemler ve programlar hakkında bilinçlendirilmesinin amaçlandığını belirten Güler, "Küresel boyutta dünya nüfusunun yüzde 90’ı çürük, dişeti hastalıkları ve ağız kanserine kadar uzanan ağız hastalıkları yönünden, ciddi bir risk altındadır. 19. ve 20. yüzyıllarda diş çürüğü dünya genelinde bir epidemik salgın olarak tanımlanmış ve halen günümüzde de nezleden sonra dünyada en yaygın olarak görülen ikinci hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda bireyler sadece düzgün fırçalama ve diş ipi kullanma, şekerli yiyecekleri kesme, sağlıklı yemek yeme ve kontrol için 6 ayda bir için diş hekimini ziyaret ederek, iyi bir ağız sağlığına sahip olabilirler" dedi.

Güler, DİŞSİAD’ın destekleri ile hayata geçireceklerini ‘Arayı Açmayalım’ projemizle ülkemizde diş ve dişeti rahatsızlıklarının önlenebilir olduğunu halkımıza en etkin medya araçları vasıtası ile aktarmaya ve bir bilinç oluşturmaya gayret edeceklerini sözlerine ekledi.