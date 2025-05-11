Denizli Büyükşehir Belediyesi Fotoğrafçılık Kulübü ile Laodikya Fotoğraf Topluluğu’nun (LAFOT) “Su Hikâyeleri” adlı karma fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Kurs hakkında bilgi veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü ve fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça, gençler başta olmak üzere her yaştan 26 fotoğrafçının objektifinden yansıyan toplam 65 eserin sergide yer aldığını belirterek, kendilerine her türlü imkanı sunan Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür etti. “SU, HAYATTIR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, suyu konu alan her şeyin yanında olma zorunluluğu içerisinde bulunduklarını ifade etti, yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, bireysel olarak herkesin suyu tasarruflu kullanması gerektiğini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Suya sahip çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Bu farkındalık çalışmalarımızla beraber daha güzel günlere ulaşırız. Sanatın, turizmin egemen olduğu ve mutlu olan insanların yaşadığı, kimsenin kimseyi rengine, dinine, diline göre ayrıştırmadığı bir Denizli olmasını istiyor, serginin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu, kursiyerlerle birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergi, 15 Mayıs 2025 Perşembe akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.